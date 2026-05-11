Названа зарплата для максимальной прибавки к пенсии

Работающие пенсионеры смогут получить максимум три балла индивидуального пенсионного капитала (ИПК) при перерасчете пенсии с 1 августа. Для этого страховые взносы должны перечисляться с зарплаты не ниже 74 475 рублей. Об этом рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила формулу расчета ИПК: необходимо умножить ежемесячную зарплату на 12, затем определить 30% от полученной суммы — это размер страховых взносов. После этого нужно выделить 53,4% индивидуальной части и разделить результат на 477 235,8 рубля — предельную базу взносов с учетом всех корректировок. Полученное число умножается на 10 — максимальное количество баллов ИПК за год.

Финогенова уточнила, что в 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Таким образом, при максимальных трех баллах пенсия может вырасти на 470,28 рубля. Получить такую прибавку смогут пенсионеры с зарплатой от 74 475 рублей.

Ранее эксперты говорили, что для 10 пенсионных баллов в 2026 году нужна зарплата от 248 тыс. рублей в месяц.