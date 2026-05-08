В Росстате рассказали, как увеличились пенсии в РФ за 10 лет

В России средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в РФ составлял 12,4 тысяч рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25,3 тысяч рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет.

6 мая профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов говорил, что максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы, составит свыше 43 тысяч рублей.

За 25 лет взносов блогер может сформировать 218 ИПК, тогда размер пенсии составит 43 758 рублей.

4 мая сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Как рассказала генеральный директор АО «НПФ «Социум» Оксана Иванова, за год можно заработать максимум 10 ИПК. Иванова пояснила, что с 1 января 2026 года предельная величина базы для начисления страховых взносов установлена на уровне 2,979 млн рублей в год. Именно с этой суммы рассчитывается максимальный объем взносов, который может быть учтен при формировании страховой пенсии.

