Россиянам сообщили, когда работающим пенсионерам увеличат выплаты

С 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. О этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд РФ автоматически, без необходимости визитов в клиентские службы и подачи заявлений, проводит в каждом августе.

Парламентарий отметил, что прибавка формируется из страховых взносов, уплачивавшихся работодателем за пенсионера в течение всего прошлого года. Ее величина зависит от официальной заработной платы и количества пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за 2025 год. Максимальный размер прибавки составляет 470,28 рубля.

8 мая бывший министр труда, экономист Сергей Калашников сообщил, что в старости представителям некоторых профессий грозит пенсия не выше 9,4 тыс. рублей.

