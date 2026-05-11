Экономист назвал размер пенсии самозанятых при максимальных взносах в Соцфонд

Самозанятые россияне смогут рассчитывать на пенсию в размере более 50 тыс. рублей, если в течение 30 лет будут ежегодно перечислять максимальные взносы в Социальный фонд России (СФР). Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Размер пенсии у самозанятых может составить 50 593 рублей, если они ежегодно в течение 30 лет будут выплачивать в СФР максимальный размер взноса. На данный момент он составляет 572 204 рублей», — сказал он.

По его словам, за этот период самозанятый сможет сформировать 261 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

При этом если перечислять минимальный взнос — 71,7 тыс. рублей в год, то размер будущей пенсии составит 14,4 тыс. рублей, отметил экономист.

Сафонов напомнил, что режим самозанятости не предусматривает обязательные отчисления в СФР. Однако граждане, желающие в будущем получать страховую пенсию, могут самостоятельно вступить в систему добровольного пенсионного страхования, подав заявление в СФР, добавил эксперт.

В конце апреля доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что россияне могут купить недостающие страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты для пенсии. В 2026 году 1,09 ИПК стоят 71 525,52 рубля. Если человек перечислит меньше, ему засчитают меньше года стажа, отметил экономист.

