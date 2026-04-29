Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году

Россияне могут купить недостающие страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты для пенсии. В 2026 году 1,09 ИПК стоят 71 525,52 рубля. Если человек перечислит меньше, ему засчитают меньше года стажа, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Покупка стажа и ИПК предполагает добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Полный перечень категорий граждан, кто может это сделать, установлен законом и включает граждан РФ, работающих за границей и делающих взносы за себя, людей, которые делают взносы за других граждан, самозанятые и люди, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, ИП, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой», — отметил Балынин.

По его словам, за счет покупки россияне могут сформировать не более половины требуемого стажа (то есть 7,5 года). Но, например, на самозанятых такое требование не распространяется, они могут сформировать и весь требуемый страховой стаж, уточнил эксперт.

По словам Балынина, на счете вся информация отобразится автоматически (никакие подтверждения подавать не нужно) до 1 марта года, следующего за годом внесения добровольных платежей. Если в 2026 году самозанятый внесет платежи в рамках добровольного участия в обязательном пенсионном страховании, то информация отобразится до 1 марта 2027 года. Проверить данные можно на «Госуслугах».

«Минимальный взнос в 2026 году составляет 71 525,52 рубля (позволит сформировать 1,090 ИПК). Если будет перечислено меньше, то у гражданина будет сформировано менее одного года страхового стажа. Минимальный размер взноса за полный 2025 год составлял 59 241,60 рублей и позволял сформировать 0,975 ИПК. Максимальный размер добровольного взноса в 2026 году достигает 572 204,16 рубля. Такой платеж позволит сформировать 8,720 ИПК в 2026 году. Максимальный платеж 2025 года (473 932,80 рубля) позволял сформировать в 2025 году 7,799 ИПК», — заключил экономист.

