В России назвали вызовы, связанные со старением населения

К 2032 году общая потребность в замещении российских сотрудников, выходящих на пенсию, достигнет 11,7 млн человек. Такой прогноз «Газете.Ru» дала член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова.

«Очевидно, что старение трудоспособного населения создает серьезные вызовы для фискальной системы России. Основными рисками становятся увеличение нагрузки на бюджет и необходимость перераспределения ресурсов. Можно допускать, что к 2032 году общая потребность в замещении сотрудников, выбывающих на пенсию, составит 11,7 млн человек. Речь о важности внедрения программ переподготовки и повышения квалификации для пожилых работников, что позволит им оставаться востребованными на рынке труда и минимизировать финансовые трудности», — отметила Епифанова.

По ее словам, рост среднего возраста работников ведет к увеличению нагрузки на фонд оплаты труда и на налоговые поступления. Это может, в свою очередь, негативно сказаться на бизнесе и общей экономической обстановке, считает политик. В целях смягчения этих эффектов целесообразно ввести налоговые льготы для компаний, внедряющих технологии, облегчающие труд пожилых сотрудников, уверена Епифанова. По ее словам, в ряде стран мира уже реализуются успешные практики интеграции пожилых работников через адаптацию рабочих мест и технологий.

Для успешной адаптации к демографическим изменениям необходимо существенное обновление налоговой и бюджетной политики, полагает Епифанова. Это включает в себя усиление адресной социальной помощи, развитие инфраструктуры для пожилых людей и активное вовлечение молодежи в процесс экономического развития, пояснила политик. Согласно исследованию Всемирного банка, инвестиции в человеческий капитал способны повысить производительность труда на 10–15%, что создаст благоприятные условия для устойчивого роста в будущем, заключила Епифанова.

Ранее сообщалось, что в России ожидают усиления дефицита кадров из-за старения населения.