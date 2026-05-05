В Японии признали ущерб от антироссийских санкций

Судзуки назвал санкции против РФ ударом по национальным интересам Японии
Антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб национальным интересам Токио. Об этом заявил японский депутат Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

По его словам, он приехал в Москву, чтобы найти прорыв из сложных отношений Японии и России.

«Сейчас у России и Японии очень жесткие отношения. Необходимо найти прорыв из этого положения», — сказал депутат.

26 апреля Судзуки в своем блоге призвал наладить дружеские отношения с Россией. Он отметил, что хотел бы, чтобы Токио вернулся к тем российско-японским отношениям, которые существовали во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Судзуки Мунэо известен в Японии как сторонник подписания мирного договора и развития двусторонних отношений с Россией. Он приезжал в РФ несколько раз (в октябре 2023, августе 2024 и в декабре 2025 года). За поездку в октябре 2023 года его раскритиковали, в том числе и Партия обновления Японии, членом которой он тогда являлся. Формально причиной критики стало то, что депутат не уведомил парламент о своем отсутствии.

Ранее в МИД России подтвердили визит японского депутата Судзуки в Москву.

 
