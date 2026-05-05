Японский политик назвал Россию великой державой

Японский депутат Судзуки после визита в Москву назвал Россию великой державой
Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки после визита в Россию назвал Россию великой державой. Своим мнением он поделился на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

По его мнению, Россия обладает значительными ресурсами и устойчивостью.

«Уровень самообеспечения продовольствием 100%, есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия — великая держава и обладает силой», — отметил он на встрече с журналистами.

При этом Судзуки обратил внимание, несмотря на конфликт России и Украины, жизнь в Москве продолжается в обычном режиме, что говорит о стабильном психологическом состоянии российского народа.

До этого японский депутат заявил, что антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб национальным интересам Токио.

26 апреля Судзуки в своем блоге призвал наладить дружеские отношения с Россией. Он отметил, что хотел бы, чтобы Токио вернулся к тем российско-японским отношениям, которые существовали во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее Путин назвал Россию страной «восходящего солнца».

 
