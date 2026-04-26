В Японии призвали наладить отношения с Россией

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в своем блоге призвал наладить отношения с Россией, передает ТАСС.

Он отметил, что Япония должна ладить с соседней страной и поддерживать с ней дружеские отношения.

«Россия — крупная мировая держава, она обладает крупнейшими в мире энергетическими ресурсами», — написал японский депутат.

Судзуки отметил, что хотел бы, чтобы Токио вернулся к тем японо-российским отношениям, которые существовали во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее представитель депутата сообщил, что Судзуки может посетить Россию 3-6 мая.

Судзуки Мунэо — известный в Японии сторонник подписания мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Он приезжал в РФ несколько раз (в октябре 2023, августе 2024 и в декабре 2025 года). За поездку в октябре 2023 года его раскритиковали, в том числе и Партия обновления Японии, членом которой он тогда являлся. Формально причиной критики стало то, что депутат не уведомил парламент о своем отсутствии.

В 2026 году Судзуки получил разрешение от парламента на визит в Россию, а во время парламентских слушаний 24 апреля глава МИД Тосимицу Мотэги даже пожелал ему счастливого пути.

Ранее в МИД России сообщили, что Япония отказалась рассматривать поставки оружия Киеву.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!