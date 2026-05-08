Посол РФ оценил торгово-экономические отношения России и Австралии

Торгово-экономические отношения России и Австралии сейчас фактически уничтожены. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

«По данным Австралийского бюро статистики, в 2025 году российско-австралийский товарооборот составил всего $3,7 млн», — отметил дипломат.

Он добавил, что в 2021 году показатель взаимного товарооборота превышал $800 млн.

24 февраля 2026 года австралийский премьер Энтони Албаниз сообщил, что Австралия ввела новые санкции против 180 связанных с Россией физических лиц, компаний и «теневого флота».

В ноябре в связи с появившимися сообщениями о возможном интересе России к использованию авиабазы в восточной Индонезии, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула необходимость обсуждения Джакартой вопросов региональной безопасности с Канберрой. Она напомнила о существующем соглашении о сотрудничестве в области обороны между Австралией и Индонезией, которое предусматривает проведение консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее Австралия нашла лазейку для импорта нефти из РФ.