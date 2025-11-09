Австралия нашла лазейку для импорта нефти из РФ

Австралия стала закупать нефть из РФ в обход санкций, воспользовавшись «лазейкой» в режиме ограничений. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Россия продала Австралии миллионы тонн нефти через порт, частично принадлежащий транснациональному банку Macquarie.

Несмотря на то, что Австралия перестала покупать топливо непосредственно у России еще в 2022 году, с 2022 году страна импортировала свыше 3 млн нефтепродуктов российского происхождения, что обнаружил европейскийЦентр исследований энергетики и чистого воздуха Crea. Сейчас австралийский правовой режим позволяет закупки российской нефти через третьи страны, в том числе Сингапур, на который с 2023 года приходилась четверть австралийского импорта нефти.

«Это явно подрывает поддержку Украины Австралией. Это не только позволяет российской нефти поступать на рынок, но и дает австралийским компаниям приносить прибыль России», — подчеркивает издание.

До этого Австралия ввела новые санкции в отношении 79 российских граждан и 70 предприятий. Австралия ввела в общей сложности более 1400 санкций в отношении РФ.

Ранее появились подробности о воевавшем за ВСУ наемнике из Австралии.