Стоимость фьючерса на золото превысила $4,7 тысячи впервые с 27 апреля

Стоимость фьючерса на золото превысила $4,7 тысячи за тройскую унцию впервые с 27 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

В марте стоимость апрельского фьючерса на золото упала ниже $4 950 за тройскую унцию. Это произошло впервые с 18 февраля 2026 года.

В январе стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Ранее прокуратура Якутии добилась возращения 10,7 килограмма золота государству.