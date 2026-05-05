В Якутии добились возращения более десяти килограмм золота государству

Прокуратура Якутии через суд добилась возвращения в госсобственность коллекции золота массой 10,7 кг, которая незаконно находилась у компании «Якутскгеология». Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

«Суд по иску прокуратуры региона истребовал из незаконного владения общества в пользу Российской Федерации в лице Гохрана России названные образцы драгоценных металлов общим весом 10,7 килограмма», — отмечается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в 1940–1990 годах государственные геологоразведочные предприятия СССР в ходе изучения недр получили золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонную коллекцию золота. Установлено, что изначально эти материалы относились к собственности СССР, а Российская Федерация является правопреемником по федеральному имуществу. При этом документов, подтверждающих законный переход права собственности на коллекцию компании «Якутскгеология», нет.

