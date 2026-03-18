Цена на золото упала ниже $4 950 впервые с февраля 2026 года

Comex: стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 950
Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) упала ниже $4 950 за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, это произошло впервые с 18 февраля 2026 года.

По данным на 14:40 мск, фьючерс золота торговался на бирже на уровне $4 942,3 за тройскую унцию (-1,32%).

К 14:45 мск стоимость драгметалла была на уровне $4 941,1 за унцию (-1,34%). В это же время фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года упал на 1,55%, до $78,68 за унцию.

Накануне цена на золото впервые с 19 февраля временно опустилась ниже отметки в $5 тыс. (около 400,2 тыс. рублей) за тройскую унцию. В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за унцию.

Как объяснили эксперты, эти колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
