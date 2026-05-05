Россияне спровоцировали рост строительства премиальных новостроек

В России отмечается рост строительства премиальных и элитных новостроек, доля такого жилья продолжает увеличиваться во всех крупных городах страны. Застройщики сделали ставку на этот сегмент на фоне спроса граждан на высокое потребительское качество, объяснил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Специалист отметил, что еще в прошлом году в сегменте элитного жилья произошел бурный рост, на фоне чего застройщики сместили на него акцент. После этого спрос несколько поутих, но по инерции предложение продолжало расти. Хотя по-прежнему такое жилье пользуется популярностью, в этом году по сравнению с прошлым ожидается снижение, отметил Барсуков.

В то же время руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик отметил, что покупка элитки – это долгосрочный тренд в поведении покупателей.

«Во всех крупных городах мы фиксируем увеличение доли жилья высокого класса: бизнес и элитное жилье. Эта доля продолжает расти, ― подчеркнул он. ― Это связано с тем, что растет спрос граждан на высокое потребительское качество. На этом фоне жилье постепенно переходит из «эконома» в «комфорт», а из «комфорта» в «бизнес» и дальше».

Таким образом, рынок жилья просто подстроился под потребности россиян, на фоне чего жилье высокого класса обогнало массовый сегмент и «комфорт», заключил эксперт.

До этого директор департамента сопровождения продаж «ОМ Девелопмент» Людмила Петухова спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» снижение цен на новостройки в перспективе на 5–7%. По ее словам, для такого сценария в первую очередь должна быть высокая ключевая ставка — выше 15%, поскольку она продолжает сдерживать спрос на жилье. Еще одним условием может стать накопление значительного объема непроданных квартир, сказала Петухова.

