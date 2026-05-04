В России не исключили снижения цен на новые квартиры

Эксперт «ОМ Девелопмент» Петухова не исключила удешевления новостроек на 5–7%
Цены на новостройки в перспективе могут снизиться на 5–7%. Об этом «Газете.Ru» заявила директор департамента сопровождения продаж «ОМ Девелопмент» Людмила Петухова.

По ее словам, для такого сценария в первую очередь должна быть высокая ключевая ставка — выше 15%, поскольку она продолжает сдерживать спрос на жилье. Еще одним условием может стать накопление значительного объема непроданных квартир, сказала Петухова.

«В таком случае возможна стагнация или точечная коррекция цен в пределах 5–7% по отдельным проектам или локациям», — отметила Петухова.

Эксперт подчеркнула, что в масштабах всего рынка такой эффект, скорее всего, будет краткосрочным. По базовому сценарию сегмент новостроек в России продолжит умеренно дорожать, предупредила Петухова. Это связано с высокой себестоимостью строительства, ростом требований к проектам и ограниченным предложением, пояснила Петухова.

По ее оценке, в базовом сценарии новые квартиры в России подорожают на 10–15% в 2027 году. Петухова пояснила, что этому будут способствовать восстановление спроса на новое жилье и ограниченное предложение.

Ранее в Госдуме предупредили о подорожании новостроек в 2026 году.

 
