Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Бюджет России получил рекордные поступления

ФНС: поступления в бюджет России выросли до 61,2 трлн рублей
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджетную систему России 61,2 трлн рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет ФНС России.

По данным службы, общий объем поступлений вырос на 8,8% по сравнению с 2024 годом. В федеральный бюджет поступило 26,6 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Поступления в консолидированные бюджеты увеличились на 5,3% и достигли 19,7 трлн рублей.

Кроме того, сборы по страховым взносам выросли на 16,4% и составили 14,9 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что федеральный бюджет получил от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году около 750 млрд рублей.

Поступления в бюджет РФ от налога на доходы по вкладам увеличились в 2025 году до 320,2 млрд рублей против 110,7 млрд за 2024 год, писали в пресс-службе Минфина России.

Ранее ФНС получила право списывать безнадежные долги граждан без суда.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!