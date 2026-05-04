Бюджет России получил рекордные поступления

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджетную систему России 61,2 трлн рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет ФНС России.

По данным службы, общий объем поступлений вырос на 8,8% по сравнению с 2024 годом. В федеральный бюджет поступило 26,6 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Поступления в консолидированные бюджеты увеличились на 5,3% и достигли 19,7 трлн рублей.

Кроме того, сборы по страховым взносам выросли на 16,4% и составили 14,9 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что федеральный бюджет получил от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году около 750 млрд рублей.

Поступления в бюджет РФ от налога на доходы по вкладам увеличились в 2025 году до 320,2 млрд рублей против 110,7 млрд за 2024 год, писали в пресс-службе Минфина России.

Ранее ФНС получила право списывать безнадежные долги граждан без суда.