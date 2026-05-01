ФНС получила право списывать безнадежные долги граждан без суда

ФНС с 1 мая спишет налоговую задолженность, которая уже исключена из ЕНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет процесс списания задолженности налогоплательщиков, которая была исключена из их единого налогового счета (ЕНС), начиная с 1 мая 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно части 12 статьи 3 федерального закона от 31.07.2025 №287-ФЗ, с этой даты вступят в силу новые основания для списания безнадежной задолженности.

В законе указано, что к долгам, подлежащим списанию, относятся суммы задолженности, возникшие у граждан до 1 ноября 2025 года, взыскание которых было приостановлено в соответствии с частями 1 и 2 статьи 3 данного закона, при условии, что их размер на 1 мая 2026 года не превышает 500 рублей. Также подлежат списанию безнадежные к взысканию суммы задолженности, для которых предусмотрен судебный порядок урегулирования, если их размер не превышает 10 тыс. рублей на указанную дату.

Порядок списания безнадежной задолженности останется прежним. ФНС проведет мероприятия по списанию в автоматическом режиме, что не затронет налогоплательщиков, так как данные долги уже исключены из их единого налогового счета и не влияют на распределение платежей и состояние расчетов с бюджетом.

