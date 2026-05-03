Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) покинули Организацию арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), штаб-квартира которой находится в Кувейте. Это следует из заявления объединения арабских производителей, которое приводит РИА Новости.

«Генеральный секретариат Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи ... в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года», — сказано в заявлении.

ОАПЕК была создана в 1968 году. ОАЭ входили в эту организацию на протяжении 58 лет.

До этого Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.

В Кремле, в свою очередь, выразили надежду на сохранение формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ из него.

Ранее была названа причина недовольства ОАЭ, побудившая страну выйти из ОПЕК и ОПЕК+.