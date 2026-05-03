«Мы их ждем»: Силуанов раскрыл размер допдоходов бюджета из-за роста цен на нефть

Бюджет России может получить около 200 млрд рублей дополнительных доходов на фоне роста цен на нефть. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мы их ждем. Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей», — отметил он.

При этом Силуанов уточнил, что за последние два месяца уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет были одинаковыми.

До этого бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высок рассказал «Газете.Ru» о возможном краткосрочном повышении цены нефти Brent до $140–150 за баррель. Это произойдет в том случае, если конфликт вокруг Ирана перейдет в горячую фазу и затронет нефтяную или транзитную инфраструктуру.

По его словам, резкий скачок Brent выше $126 за баррель 30 апреля стал не следствием физического дефицита нефти на рынке, а реакцией инвесторов на геополитический шок.

Ранее Песков предупредил о дальнейшем росте цен на нефть из-за действий Киева.

 
