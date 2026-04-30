В России ожидают дальнейшего подорожания нефти

Аналитик Высоких допустил рост Brent до $150 при ударе по Ирану
Цена нефти Brent может краткосрочно подняться до $140–150 за баррель, если конфликт вокруг Ирана перейдет в горячую фазу и затронет нефтяную или транзитную инфраструктуру. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

По его словам, резкий скачок Brent выше $126 за баррель 30 апреля стал не следствием физического дефицита нефти на рынке, а реакцией инвесторов на геополитический шок.

«Это геополитический шок и премия за риск военной блокады. Рост вызван не нехваткой реальной нефти прямо сейчас, а страхом рынка перед масштабными перебоями в поставках. Давление на рынок усилили сообщения о подготовке Пентагоном новых военных планов против Ирана, а также сохранение рисков вокруг Ормузского пролива. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому даже угроза перебоев быстро закладывается в котировки. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф уже заявил о возможном росте цен до $140 за баррель в случае продолжения блокады со стороны США. По оценке аналитика, при реальном ударе по иранской или транзитной инфраструктуре рынок может увидеть спекулятивный всплеск Brent до $140–150», — отметил Высоких.

При этом эксперт считает, что такой рост, скорее всего, будет краткосрочным.

«Это может быть краткосрочный шпиль, как весной 2022 года, пока рынок не оценит реальный дефицит и не начнет перестраивать цепочки поставок», — сказал аналитик.

По его мнению, коррекция цен может начаться сразу после появления признаков деэскалации. Речь может идти о возобновлении переговоров, отказе США от жесткого сценария или решении ОПЕК+ задействовать резервные мощности для замещения выпадающих объемов иранской нефти, пояснил эксперт. В таком случае Brent может быстро откатиться в район $100–110 за баррель, а, если конфликт полностью затухнет, к концу года нефть может вернуться к более фундаментально обоснованному диапазону $80–90.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

