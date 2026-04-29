В МИД РФ рассказали о «визитной карточке» Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала энергетический терроризм одной из «визитных карточек» Украины. Дипломат высказалась о действиях Киева в ходе брифинга.

По ее словам, 28 апреля четыре украинских дрона пытались атаковать инфраструктурные объекты в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Мэр населенного пункта Максим Пухов доложил о росте угроз в районе автомобильных заправочных станций и газораспределительной станции, отметила дипломат.

«Тоже не случайно. Потому что энергетический терроризм — это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой», — сказала Захарова.

24 апреля генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в районе Запорожской АЭС наблюдается рост числа атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет как о налетах беспилотников, так и об артиллерийских и минометных обстрелах. Как отметил специалист, Киев преследует одну цель — посеять панику и дезориентировать персонал станции.

Ранее удары ВСУ по энергообъектам оставили жителей Запорожской области без света.