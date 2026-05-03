Эксперт назвал возможную стоимость строительства моста на Сахалин

Президент НИЦ перевозок Иванкин оценил стоимость моста на Сахалин в ₽1,1 трлн
Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может достичь более 1 трлн рублей. Об этом сообщил РИА Новости президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

«Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей — прим. ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный» — сказал он.

Он также отметил, что длина моста в самой узкой части пролива будет от 6 километров.

Президент России Владимир Путин в конце апреля заявил, что мост между Сахалином и материковой Россией необходимо построить, даже несмотря на высокую стоимость. Он подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение для страны и региона.

Идея связать Сахалин с материком возникла еще в середине XX века. 5 мая 1950 года вышло постановление Совета министров СССР о строительстве железной дороги и тоннеля под Татарским проливом. Работы начались, но в 1953 году проект свернули.

К идее строительства моста вернулись в 2001 году. В 2008 году Сахалин включили в Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. В 2013 году представили план строительства моста длиной 5959 метров. Однако стоимость все время оставалась главным препятствием.

