«Дорогая история». Путин считает необходимым строительство моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин указал на необходимость строительства моста на Сахалин, даже несмотря на высокую стоимость проекта. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов.

О возможности возведения объекта во время мероприятия спросил эксперт по туризму из Сахалинской области Андрей Кафкан, указав на возможность увеличения числа туристов.

«Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно»,

— ответил российский лидер.

Путин напомнил, что возможность строительства моста или тоннеля обсуждается уже несколько лет, но работы до сих пор не начаты именно из-за высокой стоимости. Тем не менее, проект имеет стратегическое значение для страны, подчеркнул президент.

Как собирались строить мост на Сахалин

Первые попытки связать Сахалин с материком сухопутным путем начались еще в середине XX века по указанию Иосифа Сталина. 5 мая 1950 года вышло постановление Совета министров СССР, согласно которому всего за пять лет собирались построить железнодорожную линию «Комсомольск-на-Амуре — Победино», проложив тоннель под Татарским проливом. Работы начались через несколько месяцев, однако в 1953 году, после смерти Сталина, проект был свернут.

Вернулись к идее уже в России. В 2001 году правительство страны приняло программу по модернизации транспортной системы, включающую в том числе строительство железной дороги, связывающей остров с остальной частью страны.

В 2008 году администрация Сахалинской области провела заседание по вопросу транспортного сообщения с материком. Тогда же регион включили в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года. Позже было решено до конца 2012 года подготовить техническое задание на разработку проекта строительства перехода. Предварительная стоимость линии оценивалась в 500 млрд рублей . В июне 2013 года был представлен план строительства железнодорожного моста длиной 5959 м. В 2016 году занимавший тогда пост министра транспорта Максим Соколов подтвердил, что возведение переправы по-прежнему содержится в программе развития до 2030 года.

Год спустя Путин в ходе прямой линии заявил, что «планы моста реанимируются». Он также раскрыл, что стоимость строительства одного только моста оценили в 286 млрд рублей . В 2024 году он подчеркнул, что железнодорожное сообщение с материком стимулирует развитие острова.

«Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно»,

— указывал глава государства.

В марте 2026 года полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в разговоре с журналом «Эксперт» заявил, что строительство моста начнется «как только президент примет решение». Чиновник добавил, что считает проект выполнимым.

Сомнительный проект

Экономист Николай Кульбака в разговоре с порталом News.ru отмечал, что потенциальное строительство железной дороги на Сахалин обойдется дороже, чем возведение Крымского моста, который обошелся бюджету в 227,9 млрд рублей, что экономически не обосновано.

«На мой взгляд, строительство моста на Сахалин абсолютно бессмысленное. Сахалин — это все-таки очень маленькая часть российской экономики. Там небольшие объемы производства и нет вероятности того, что остров будет играть большую роль в развитии страны»,

— сказал эксперт.

В 2018 году управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в комментарии газете «Коммерсантъ» выражал уверенность, что из-за малочисленности населения Сахалина строительство моста будет иметь смысл только при потенциальном создании железнодорожной связи острова с Японией.

«Главный вопрос: в Крыму население более 2,5 млн человек, а на Сахалине — до 500 тыс. человек. Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону Хоккайдо».