Названы самые высокие и низкие пенсии в России

Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в регионах России в марте 2026 года превысила 23 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС, проанализировав результаты статистики.

Согласно данным Соцфонда, наибольший средний размер пенсии зафиксировали на Чукотке — около 42 тыс. рублей в месяц. Самый низкий показатель отмечен в Республике Дагестан, где он составил 18,6 тыс. рублей.

Таким образом, разрыв между регионами превысил 23 тыс. рублей.

Средний размер пенсии у работающих российских граждан в марте превысил 23,4 тыс. рублей, увеличившись за год примерно на 2,5 тыс. рублей. На 1 марта 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 461 рубль. Год назад размер пенсии был около 20 972 рублей.

