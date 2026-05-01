Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС торговую марку бизнес-услуг

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Евросоюзе бренд для бизнес-услуг и канцелярии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

По информации агентства, торговая марка первой леди Украины называется «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen). Бренд зарегистрирован в ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС. Бренд охватывает товары и услуги, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, финансы, аудит, посредничество, юридические услуги, маркетинг.

Кроме того, в список товаров торговой марки вошли канцелярские и прочие принадлежности — зажимы для денег и точилок, держатели для денег и бумажные чехлы для цветочных горшков.

Регистрация бренда действительна на территории Евросоюза до 2032 года.

29 марта Елена Зеленская в эфире телеканала Fox News пожаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других регионах мира.

При этом жена Владимира Зеленского отметила, что Украина не может заставить людей следить только за событиями в республике.

