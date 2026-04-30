«Газпром» получил чистую прибыль по итогам I квартала

Прибыль ПАО «Газпром» по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) за январь – март 2026 года составила 147,5 млрд рублей , по сравнению с убытком на уровне 18,12 млрд рублей за такой же период прошлого года. Такие данные приводятся в отчете компании.

Уточняется, что выручка компании за отчетный период снизилась на 0,5% — до 1,79 трлн рублей. Валовая прибыль головной компании холдинга в I квартале 2026 года выросла на 6% и составила 679 млрд рублей до уплаты налогов и 213,7 млрд рублей — после. В прошлом году «Газпром» понес убытки в размере 13,7 млрд рублей.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что события на объектах энергетики Ближнего Востока приведут к масштабным последствиям.

В компании также предупредили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%. Отмечается, что весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ранее суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на требование о выплате «Нафтогазу»