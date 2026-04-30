«Такая сложная ситуация»: Новак ответил на вопрос об экспорте нефтепродуктов из Туапсе

Новак: сроки возобновления экспорта из Туапсе оценят после тушения пожара на НПЗ
Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак на полях Кавказского инвестиционного форума назвал «сложной» ситуацию на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе после пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках восстановления экспорта нефтепродуктов, вице-премьер пояснил, что точные оценки появятся после завершения тушения.

«Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения будет специалистам оценивать ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления», — сказал Новак.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ, возникший в результате атаки украинских беспилотников, потушили.

За апрель дроны ВСУ атаковали Туапсе трижды. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. В городе продолжаются работы по устранению последствий: на уборке берега и очистке улиц заняты более 600 человек. В жилых домах уже восстановили подачу воды, электроэнергии и газа. Подробнее о последствиях атаки на город — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе отменили мероприятия на майские праздники из-за атак ВСУ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

