В Кремле рассказали о работе на фоне новостей о сокращении ВВП России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны и глава государства Владимир Путин принимают меры для изменения негативной тенденции, при которой наблюдается сокращение российсого валового внутреннего продукта (ВВП).

Накануне Минэкономразвития опубликовло обзор «О текущей ситуации в экономике», согласно которому по итогам первого квартала 2026 года ВВП России снизился на 0,3%, что произошло впервые с первого квартала 2023 года.

«Ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он отметил, что определенная доля падения, безусловно, присутствует, однако правительство и президент вырабатывают и принимают решения, призванные сменить негативную тенденцию на рост.

В середине апреля Путин заявлял, что причинами снижения ВВП России с начала 2026 года среди прочих являются календарные и погодные факторы.

