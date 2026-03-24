Набиуллина назвала рецепт экономического роста России

В России рецепт экономического роста необходимо искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год, сообщает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что Россия должна вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. По его словам, в январе 2026 года валовый внутренний продукт (ВВП) России оказался на 2,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

8 марта РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщило, что Россия по итогам 2025 года заняла восьмое место в мире по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду.

Ранее в Госдуме назвали экономику РФ бесперспективной.