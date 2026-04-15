Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Путин указал на причины снижения ВВП

Гавриил Григоров/РИА Новости

Причинами снижения валового внутреннего продукта (ВВП) России с начала 2026 года среди прочих являются календарные и погодные факторы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономической тематике, передает РИА Новости.

Во время встречи глава государства отметил, что российский ВВП снижается два месяца подряд. В частности, за период с января по февраль показатель сократился на 1,8%.

«Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы», — сказал политик.

Путин напомнил, что в январе текущего года было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году, а в феврале — на один. По словам президента, это объективные обстоятельства, однако факторов, определяющих деловую, инвестиционную активность в стране, значительно больше.

До этого аналитики ЦБ предупредили о риске гиперинфляции и снижения ВВП в случае резкого снижения ключевой ставки до 3%. Они отметили, что мягкая денежно-кредитная политика «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате за два года при таком сценарии цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

Ранее Набиуллина назвала рецепт экономического роста России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!