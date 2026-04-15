Путин указал на причины снижения ВВП

Причинами снижения валового внутреннего продукта (ВВП) России с начала 2026 года среди прочих являются календарные и погодные факторы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономической тематике, передает РИА Новости.

Во время встречи глава государства отметил, что российский ВВП снижается два месяца подряд. В частности, за период с января по февраль показатель сократился на 1,8%.

«Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы», — сказал политик.

Путин напомнил, что в январе текущего года было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году, а в феврале — на один. По словам президента, это объективные обстоятельства, однако факторов, определяющих деловую, инвестиционную активность в стране, значительно больше.

До этого аналитики ЦБ предупредили о риске гиперинфляции и снижения ВВП в случае резкого снижения ключевой ставки до 3%. Они отметили, что мягкая денежно-кредитная политика «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате за два года при таком сценарии цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

