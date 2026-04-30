Вице-премьер РФ Новак оценил ситуацию в мировой нефтяной отрасли

Сергей Бобылев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в настоящее время в мировой нефтяной отрасли наблюдается глубочайший кризис. Его слова передает РИА Новости.

Заместитель председателя российского правительства пообщался с журналистами в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Мероприятие проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.

«Мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли», — отметил Новак.

По его словам, огромное количество нефти не поступает на рынок. Из-за этого спрос значительно превышает предложение.

«Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке», — пояснил вице-премьер.

На этой неделе Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. На этом фоне страна планирует нарастить добычу нефти. Комментируя ситуацию, в организации признались, что данное решение застало участников врасплох. В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с ОАЭ в энергетической сфере и сообщили, что рассчитывают и дальше работать со странами — членами ОПЕК и ОПЕК+ в существующем формате.

Ранее экономист рассказал о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК для нефти, рубля и бензина.

 
