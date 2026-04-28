Названы последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для нефти, рубля и бензина

Из-за геополитической напряженности нефть Brent в ближайшее время сохранится выше $100 за баррель. Однако в перспективе двух-трех лет увеличение добычи в ОАЭ может стать одним из факторов снижения мировых котировок, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Для рубля это означает разнонаправленную динамику. В краткосрочном периоде российская валюта может укрепиться до 75 рублей за доллар, но к концу 2026 года вероятно ослабление до 83–89 рублей. На российский рынок бензина решение ОАЭ почти не повлияет. Внутренние цены на топливо зависят прежде всего от акцизов, демпфирующего механизма и курса рубля. Поэтому в 2026 году бензин, скорее всего, продолжит дорожать быстрее инфляции — на 5–8%. К декабрю литр АИ-95 может подняться до 71–73 рублей», — отметил Мосягин.

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, заявили в государственном информационном агентстве страны. Какими будут последствия этого решения и что оно значит для России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о росте спроса на российскую нефть на международном рынке.