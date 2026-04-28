Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для нефти, рубля и бензина

Экономист Мосягин ждет удешевления нефти в перспективе трех лет из-за решения ОАЭ
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Из-за геополитической напряженности нефть Brent в ближайшее время сохранится выше $100 за баррель. Однако в перспективе двух-трех лет увеличение добычи в ОАЭ может стать одним из факторов снижения мировых котировок, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Для рубля это означает разнонаправленную динамику. В краткосрочном периоде российская валюта может укрепиться до 75 рублей за доллар, но к концу 2026 года вероятно ослабление до 83–89 рублей. На российский рынок бензина решение ОАЭ почти не повлияет. Внутренние цены на топливо зависят прежде всего от акцизов, демпфирующего механизма и курса рубля. Поэтому в 2026 году бензин, скорее всего, продолжит дорожать быстрее инфляции — на 5–8%. К декабрю литр АИ-95 может подняться до 71–73 рублей», — отметил Мосягин.

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, заявили в государственном информационном агентстве страны. Какими будут последствия этого решения и что оно значит для России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о росте спроса на российскую нефть на международном рынке.

 
Теперь вы знаете
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!