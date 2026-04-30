Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Министр финансов высказался о деньгах «под подушкой» россиян

Александр Астафьев/РИА «Новости»

Хранящиеся «под подушкой» деньги россияне могут инвестировать и таким образом приумножить капитал и поспособствовать развитию экономики РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова на просветительском марафоне «Знание. Первые» приводит ТАСС.

По словам главы Минфина, со временем средства «под подушкой» обесцениваются, а их владельцы упускают доход. Если же положить деньги на депозит в банк, можно получить «хорошую добавку в виде процента».

«Есть и совершенно другие направления вложений — это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты, и эти деньги уже будут работать в экономике», — заключил чиновник.

До этого основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко заявила, что стратегия «просто копить» не работает в современных условиях. Эксперт отметила, что это пассивная модель, не отвечающая на вопрос, как деньги будут работать дальше. Кроме того, при таком подходе отсутствует защита от инфляции, из-за которой покупательная способность средств снижается.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!