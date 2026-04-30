Министр финансов высказался о деньгах «под подушкой» россиян

Хранящиеся «под подушкой» деньги россияне могут инвестировать и таким образом приумножить капитал и поспособствовать развитию экономики РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова на просветительском марафоне «Знание. Первые» приводит ТАСС.

По словам главы Минфина, со временем средства «под подушкой» обесцениваются, а их владельцы упускают доход. Если же положить деньги на депозит в банк, можно получить «хорошую добавку в виде процента».

«Есть и совершенно другие направления вложений — это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты, и эти деньги уже будут работать в экономике», — заключил чиновник.

До этого основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко заявила, что стратегия «просто копить» не работает в современных условиях. Эксперт отметила, что это пассивная модель, не отвечающая на вопрос, как деньги будут работать дальше. Кроме того, при таком подходе отсутствует защита от инфляции, из-за которой покупательная способность средств снижается.

Ранее россиянам объяснили, почему бриллианты — бессмысленная инвестиция.