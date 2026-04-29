Финансист объяснила, почему копить деньги невыгодно

Стратегия «просто копить» не работает в современных условиях. Об этом агентству «Прайм» рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

Эксперт уточнила, что копить — это пассивная модель, которая не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. При этом в ней нет перехода от усилия к результату, есть только постоянное удержание.

Также в данном подходе отсутствует защита от инфляции, из-за которой покупательная способность денег снижается.

«Рабочая альтернатива — не копить, а выстраивать систему. Деньги не просто откладываются, а получают задачу: часть уходит в резерв, часть направляется в инструменты, которые хотя бы сохраняют их реальную стоимость, а в идеале — приносят доход», — объяснила Трофименко.

Как подчеркнула экономист, такой подход меняет логику, ведь деньги перестают быть тем, что нужно «беречь любой ценой». Они превращаются в ресурс, который можно распределять и усиливать.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил «Газете.Ru», что бриллианты являются бессмысленной инвестицией для россиян, если нет средств на покупку коллекционного крупного камня.

По его словам, мелкие уже много лет замещаются искусственными. Их качество сейчас настолько высоко, что анализ подлинности не имеет экономического смысла. При этом продать на внешних рынках камень практически нереально, а внутри России придется скинуть до половины исходной цены.

