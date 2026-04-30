Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

В марте-апреле самую высокую зарплату в РФ предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и главе строительного проекта в столице, передает РИА Новости со ссылкой анализ базы вакансий, проведенный компанией SuperJob.

Там уточнили, что этим специалистам были готовы ежемесячно платить от 500 тыс. руб . Среди высоких зарплатных предложений оказались и вакансии консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе (от 400 тыс. руб.) и разработчика на языке программирования Python в Москве (350 — 500 тыс. руб.).

До этого стало известно, что средний размер зарплаты в феврале 2026 года в России составил 103 900 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15%. А рейтинг самых высоких средних зарплат в стране возглавили производители табачных изделий. В середине первого квартала этого года средний размер их заработной платы достиг 354,9 тыс. руб.

Ранее в России появилась вакансия музы.