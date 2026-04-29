В России появилась вакансия музы

РИА: в России появилась необычная вакансия музы с зарплатой до 100 тыс. рублей

Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе SuperJob. Об этом сообщает РИА Новости.

Работодателем выступил музыкант. В необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтичные поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной, понятной и немного недоступной.

Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры и кино, а также цветы без повода.

До этого сообщалось, что в музей вина ищут смотрителя. Уровень дохода не указан. В обязанности входит наблюдение за сохранностью экспонатов и имущества в интерактивной экспозиции, контроль порядка, микроклимата и соблюдение регламентов в залах музея, обеспечение безопасного и комфортного пребывания гостей. Работодатель ищет внимательного кандидата, способного сохранять самообладание. Опыт работы в культурных учреждениях, музеях и смежных сферах будет преимуществом.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.