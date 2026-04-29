Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

В России появилась вакансия музы

РИА: в России появилась необычная вакансия музы с зарплатой до 100 тыс. рублей
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе SuperJob. Об этом сообщает РИА Новости.

Работодателем выступил музыкант. В необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение артиста на новые песни. Также муза должна вдохновлять на странные романтичные поступки, позволять превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений. Среди ключевых требований указывается хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной, понятной и немного недоступной.

Работодатель обещает музе оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий музыкант указывает спонтанные походы в кафе, театры и кино, а также цветы без повода.

До этого сообщалось, что в музей вина ищут смотрителя. Уровень дохода не указан. В обязанности входит наблюдение за сохранностью экспонатов и имущества в интерактивной экспозиции, контроль порядка, микроклимата и соблюдение регламентов в залах музея, обеспечение безопасного и комфортного пребывания гостей. Работодатель ищет внимательного кандидата, способного сохранять самообладание. Опыт работы в культурных учреждениях, музеях и смежных сферах будет преимуществом.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
