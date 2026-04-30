Назван единственный регион в России, где средний размер пенсии составляет 42 тыс. рублей

Средний размер пенсионного обеспечения в размере 42 тыс. рублей зафиксирован только в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

В марте 2026 года средний размер в регионе составил 42 015 рублей. В других регионах средний размер пенсии не превышает 40 тыс. рублей.

В публикации отмечается, что годом ранее жители Чукотки получили пенсию в среднем в размере 38,2 тыс. рублей.

11 апреля сообщалось, что средний размер пенсии свыше 30 тыс. рублей по состоянию на февраль наблюдался в 12 регионах. Так, в тройку регионов с самыми высокими показателями вошли Чукотский АО (41,9 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,7 тыс. рублей) и Камчатский край (37,5 тыс. рублей).

