Украина хочет избежать выплаты многомиллионной компенсации Татарстану

Украина намерена оспорить в Апелляционном суде Парижа решение арбитража о взыскании с нее $104 млн в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом со ссылкой на Global Arbitration Review сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как стало известно, в 2016 году Республика Татарстан и ее министерство земельных и имущественных отношений инициировали инвестиционный арбитраж против Украины с требованиями на сумму около $300 млн. Претензии истцов касались утраты ими 28,78% акций в совместном с украинским государством предприятии ЗАО «Укртатнафта», которому принадлежал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Арбитраж проходил под администрированием Постоянной палаты Третейского суда в Гааге. В 2023 году арбитраж пришел к выводу, что доля министерства земельных и имущественных отношений Татарстана была экспроприирована по решениям украинских судов, что нарушило действовавшее тогда соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной, поэтому государство-ответчик должно выплатить истцу $104 млн.

Сейчас украинская сторона пытается отменить это решение в Апелляционном суде Парижа. Дело будет рассматриваться в ближайшие месяцы.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время конфисковать активы России.

5 августа 2022 года правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории.

Ранее на Украине суд конфисковал якобы принадлежащие российскому сенатору активы.