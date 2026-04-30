Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Украина хочет избежать выплаты многомиллионной компенсации Татарстану

Shutterstock

Украина намерена оспорить в Апелляционном суде Парижа решение арбитража о взыскании с нее $104 млн в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом со ссылкой на Global Arbitration Review сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как стало известно, в 2016 году Республика Татарстан и ее министерство земельных и имущественных отношений инициировали инвестиционный арбитраж против Украины с требованиями на сумму около $300 млн. Претензии истцов касались утраты ими 28,78% акций в совместном с украинским государством предприятии ЗАО «Укртатнафта», которому принадлежал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Арбитраж проходил под администрированием Постоянной палаты Третейского суда в Гааге. В 2023 году арбитраж пришел к выводу, что доля министерства земельных и имущественных отношений Татарстана была экспроприирована по решениям украинских судов, что нарушило действовавшее тогда соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной, поэтому государство-ответчик должно выплатить истцу $104 млн.

Сейчас украинская сторона пытается отменить это решение в Апелляционном суде Парижа. Дело будет рассматриваться в ближайшие месяцы.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время конфисковать активы России.

5 августа 2022 года правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории.

Ранее на Украине суд конфисковал якобы принадлежащие российскому сенатору активы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!