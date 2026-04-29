В Совфеде призвали богатейшего человека России вернуть «что-то» из офшоров в родную страну

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила владельцу «Северстали» и богатейшему человеку России Алексею Мордашову перевести «что-то» из офшоров в родную страну. С соответствующим заявлением она выступила во время правительственного часа, сообщает «Парламентская газета».

В присутствии главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова была поднята тема возврата переплаченных налогов бизнес-предприятиям. В связи с этим Матвиенко отметила, что в подобных вопросах нужно ориентироваться на законодательство, но и обращать внимание на другие аспекты.

Спикер Совфеда обратила внимание на компанию «Северсталь» Мордашова, которая работает в Вологодской области.

«Компания находится в области, работают там люди и Вологодской области, Алексей Мордашов вышел на первые места в списке самых богатых людей мира. Но ситуация и в стране, и в области — сложная. И, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и что-то из офшоров перевести в родную страну», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что в современной России «солидарность, консолидация общества, которая, слава Богу, у нас высокая, и ответственность должна до всех доходить».

Согласно рейтингу Forbes, самым богатым человеком в России является глава совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов.

Мордашов занял первую строчку в списке из 155 российских миллиардеров, совокупное состояние которых выросло до рекордных $696,5 млрд. Он с капиталом в $37 млрд значительно опередил занявшего второе место главу «Норникеля» Владимира Потанина ($29,7 млрд). Затем следуют основатель нефтяной компании «Лукойл» ($29,5 млрд), глава НОВАТЭК Леонид Михельсон с семьей ($28,3 млрд), сенатор Сулейман Керимов с семьей ($25,7 млрд).

Ранее 142-метровая суперъяхта Nord Мордашова прошла через Ормузский пролив.