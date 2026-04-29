В AmCham допустили скорое начало диалога США и России по экономике

Глава AmCham Эйджи: надеюсь на скорую дискуссию по экономике между США и РФ

Президент Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи на полях Кавказского инвестиционного форума заявил, что надеется на начало реальной дискуссии между США и РФ по возобновлению экономического сотрудничества в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, я надеюсь, что в ближайшее время будет возможность начинать реальную дискуссию. Но пока, как вы видите, американское правительство немножко занято другими проблемами сейчас», — сказал Эйджи.

До этого в ходе международного форума «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности» глава AmCham заявил, что многие американские компании уже изучают возможность вернуться на российский рынок и советуются с палатой на этот счет. Эйджи назвал текущий момент «шикарной возможностью» для возвращения.

В феврале этого года зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в Россию позволят вернуться только тем иностранным компаниям, которые не будут мешать. С начала специальной военной операции многие западные бренды, включая McDonald's, Coca-Cola, Nike, Adidas, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приостановили работу в РФ или полностью покинули рынок.

Ранее в США сообщили, что видят в России площадку для крупных инвестиций.