Китайский эксперт допустил снижение цен на нефть после выхода ОАЭ из ОПЕК

Эксперт Сунь Дэган: выход ОАЭ из ОПЕК в будущем приведет к снижению цен на нефть

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ может в будущем привести к снижению цен на нефть. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган.

По его словам, выход Абу-Даби из организаций в ближайшее время скорее всего «нанесет сокрушительный удар» по системе ОПЕК и, вероятно, приведет к повышению цен на нефть.

» ... но в долгосрочной перспективе ОАЭ могут увеличить добычу и высвободить дополнительные мощности, что может способствовать снижению цен на нефть», — подчеркнул Сунь Дэган.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.

