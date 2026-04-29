Минэнерго ОАЭ объяснило, почему страна вышла из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров. Об этом заявил министр энергетики страны Сухаил Аль Мазруи, его слова приводит CNBC.

«Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива», — отметил глава минэнерго страны.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.

В Кремле в свою очередь выразили надежду на сохранение формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ из него.

Ранее в Кремле рассказали, выйдет ли Россия из ОПЕК+.