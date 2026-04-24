Финансист ожидает роста зарплат россиян во втором полугодии

Зарплаты россиян вырастут на 10–12% во втором полугодии 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он пояснил, что речь идет о номинальных зарплатах, то есть до вычета налогов.

«Вполне логично ожидать дальнейшего роста зарплат, но он будет неравномерным. Вероятнее всего, рост останется двузначным — не ниже 10%. Учитывая, что экономика в целом перешла к состоянию рецессии, зарплаты вряд ли будут расти быстрее, чем в предыдущие пять лет. Стоит ориентироваться на диапазон 10–12%.

Прежде всего росту зарплат способствует инфляция. Это номинальный рост, который большинство работодателей вынуждены закладывать в свои бюджеты, чтобы остановить отток кадров. Безработицы сейчас нет, и работники, хотя и не во всех отраслях, но могут требовать лучших условий — либо менять место работы с минимальными для себя рисками», — отметил Селезнев.

По его словам, второй фактор — дефицит кадров, он ощущается сильнее в отдельных отраслях — например, в IT, строительстве, ЖКХ. Суммарно сейчас на рынке не закрыто около 1,5 млн вакансий, констатировал Селезнев. По его словам, третий фактор — рост бюджетных расходов.

Селезнев подчеркнул, что реальные зарплаты россиян последние годы все равно растут. Если брать все 10 лет, то при инфляции около 90% номинальный рост зарплат составил 217% (более чем втрое), аналогично увеличилась и медианная зарплата, которая более точно отражает средний доход граждан, сказал эксперт.

Если исходить из цифр Росстата по инфляции, то с высокой вероятностью будет реальный рост зарплат и дальше (номинальный рост будет обгонять инфляцию), считает Селезнев. Но он уже будет не таким высоким, как в предыдущие три года: по 7–10% в год, добавил финансист.

«Лидировать по росту зарплат, скорее всего, будут ОПК и IT. В большинстве массовых секторов (где занято больше всего людей) рост, вероятно, будет в разы ниже и меньше уровня инфляции. Это вся сфера услуг (торговля, рестораны, отели, обслуживание), бюджетная сфера, логистика, несырьевая промышленность, сельское хозяйство», — заключил Селезнев.

По данным РИА Новости, средняя номинальная зарплата в России за последние 10 лет выросла более чем втрое. В 2016 году она составляла 32,7 тыс. рублей, а к январю 2026 года достигла 103,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне получат по больничному при увольнении в апреле.