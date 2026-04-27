Самые высокие пенсии россиян почти вдвое превышают среднюю

Экономист Балынин: пенсии жителей Чукотки достигают максимальных 45 тыс. руб.
Средний размер пенсии по старости в Чукотском автономном округе на 1 января 2026 года оказался самым высоким среди российских регионов и составил 45 450,5 рубля. Это в 1,67 раза больше среднего показателя по стране, который находится на уровне 27 202,7 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Высокий уровень пенсий в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях связан прежде всего с более высокими зарплатами. Так, в 2025 году средняя заработная плата в Чукотском автономном округе составила 214 604 рубля, что в 2,14 раза выше средней по России. Кроме того, на размер страховой пенсии влияет механизм расчета фиксированной выплаты. Для граждан, работавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, фиксированная выплата устанавливается на 50% выше базового уровня. Сейчас при общем размере фиксированной выплаты 9584,69 рубля она в таком случае достигает 14 377,04 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, для тех, кто проработал не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, при аналогичных требованиях к страховому стажу фиксированная выплата увеличивается на 30% и составляет 12 460,1 рубля. Дополнительно фиксированная выплата к страховой пенсии для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях повышается с учетом районного коэффициента, сказал эксперт. Такое увеличение действует в течение всего периода проживания в этих территориях, добавил Балынин.

По его словам, при этом, если у пенсионера одновременно есть право на повышение фиксированной выплаты по нескольким основаниям, он может выбрать только один вариант увеличения. По данным Социального фонда России, повышенные выплаты с учетом северных льгот в настоящее время получают 5,6 млн пенсионеров, заключил экономист.

