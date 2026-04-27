В Госдуме предложили ЦБ выдавать кредиты в цифровых рублях

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил Банку России начать выдавать кредиты цифровыми рублями, задействовав международный опыт. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат призвал поэкспериментировать и задействовать опыт таких стран, как Китай.

«В законе прописано, что цифровые рубли не используются как кредитные денежные средства, но согласен, тема интересная, здесь есть над чем подумать», —отметил парламентарий.

По словам Аксакова, он уже обратился в Центробанк. В рамках эксперимента депутат предложил взять предприятие в избирательном округе в Чувашии, местный директор которого «загорелся» идеей попробовать использовать цифровой рубль в качестве кредитного инструмента.

В 2026 году в России началось масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях.

В марте глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что массовое внедрение цифрового рубля не означает, что он станет обязательным для граждан.

