Россиян предупредили о возможных блокировках переводов из-за нового законопроекта

Новый подход к возврату денег, похищенных мошенниками, может привести к росту числа блокировок переводов и спорных ситуаций между гражданами, банками и операторами связи. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова.

Так она прокомментировала инициативу, связанную с обновленным пакетом поправок к законопроекту о борьбе с мошенничеством. По данным Forbes, Минцифры направило его в Госдуму. Документ предполагает, что обязанность вернуть похищенные мошенниками средства может быть возложена на банки и операторов связи, если они не предотвратили подозрительную операцию. Возврат предлагается проводить через заявление на «Госуслугах» в систему ГИС «Антифрод», но при выполнении ряда условий. Среди них — возбуждение уголовного дела и обращение за компенсацией в установленные сроки. Кроме того, банки могут обязать отказывать в переводах, если есть признаки воздействия вредоносного программного обеспечения на устройство клиента.

«Для граждан при таком механизме очевиден риск ограничения денежных переводов, непрозрачности оснований для таких ограничений и злоупотреблений предоставленным правом со стороны работников банков и операторов связи. Фактически любая операция может быть признана подозрительной. Для банков и операторов связи чрезмерное использование такого механизма может привести к репутационным рискам и потере клиентов, которые будут искать более лояльные условия. Число спорных случаев при такой модели, скорее всего, вырастет. Каждая сторона будет стремиться избежать финансовой нагрузки и ответственности, поэтому на практике может быть сложно быстро установить, кто именно не выполнил свои обязанности — банк, оператор связи или сам клиент», — отметила Биткова.

По ее словам, отдельные трудности могут возникнуть из-за требования о возбуждении уголовного дела: в рамках расследования следователи будут собирать доказательства, в том числе проводить экспертизу телефона или другого устройства, через которое был совершен перевод. Это может временно ограничить гражданина в пользовании гаджетом, банковской картой и денежными средствами, считает Биткова.

Она подчеркнула, что уголовно-процессуальное законодательство достаточно подробно регулирует процедуру расследования. Однако в случаях с мошенническими переводами особенно важна скорость, поскольку иначе можно потерять «цифровой след» денег, подчеркнула Биткова.

Юрист также напомнила, что блокировка подозрительных переводов уже применяется банками. По ее словам, если ответы клиента не удовлетворяют службу безопасности, перевод могут остановить без подробного объяснения причин. Для добросовестных пользователей это создает неудобства: иногда снять ограничение можно только при личном визите в банк и спустя несколько дней.

«Такой подход может снизить уровень мошенничества, но незначительно. Возможно появление новых рисков. Пользователи начнут пользоваться наличными деньгами. Важны совместные действия всех сторон, взаимопонимание должно быть достигнуто в целях обеспечения финансовой безопасности», — заключила юрист.

