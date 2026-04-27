Украина поможет Польше в создании «армады» дронов

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет сотрудничать с Украиной в процессе создания современной армады беспилотников. Его слова приводит Interia Wydarzenia.

Он выразил гордость за то, что партнером Варшавы станет «страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе».

«С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей», — заявил Туск.

По словам польского премьера, отношения между Европой и Украиной – это «не односторонняя помощь». Речь идет о модели партнерства, в которой «Украина может что-то дать».

До этого Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Документ был подписан в Киеве министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым. Сотрудничество планируется в рамках инициативы «Строим вместе с Украиной» и предполагает создание совместных производств. Стороны заявили, что планируют объединить эстонские высокие технологии с уникальным боевым опытом, накопленным украинскими военными, чтобы ускорить разработку и выпуск инновационных решений для фронта.

Ранее в России заявили об отсутствии проблем у ВСУ с беспилотниками.