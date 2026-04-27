Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Украина поможет Польше в создании «армады» дронов

Премьер Туск: Украина поможет Польше создать армаду дронов
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет сотрудничать с Украиной в процессе создания современной армады беспилотников. Его слова приводит Interia Wydarzenia.

Он выразил гордость за то, что партнером Варшавы станет «страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе».

«С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей», — заявил Туск.

По словам польского премьера, отношения между Европой и Украиной – это «не односторонняя помощь». Речь идет о модели партнерства, в которой «Украина может что-то дать».

До этого Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Документ был подписан в Киеве министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым. Сотрудничество планируется в рамках инициативы «Строим вместе с Украиной» и предполагает создание совместных производств. Стороны заявили, что планируют объединить эстонские высокие технологии с уникальным боевым опытом, накопленным украинскими военными, чтобы ускорить разработку и выпуск инновационных решений для фронта.

Ранее в России заявили об отсутствии проблем у ВСУ с беспилотниками.

 
Теперь вы знаете
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
