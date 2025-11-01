Стало известно, что Центробанк против НДС на операции с картами

Центробанк выступил против нормы о введении НДС (налога на добавленную стоимость; включается продавцом в цену товара) на операции с банковскими картами во время доработки законопроекта о налоговых изменениях в 2026 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что Банк России направил свое заключение в комитет Госдумы по бюджету и налогам. В документе отмечается, что введение НДС создаст риск удорожания банковских услуг. А это сделает безналичные платежи менее привлекательными для клиентов. Кроме того, повышение налоговой нагрузки отразится на доходах банков и ограничит возможности их развития.

«Вместо расширения спектра доступных финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий и ставок по другим продуктам», — говорится в заключении.

2 октября стало известно, что правительство РФ предложило отменить действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для компаний, обеспечивающих обработку и передачу данных между участниками расчетов.

