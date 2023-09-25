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Собственник шахты «Листвяжная» отказался признать вину за взрыв

«360»: собственник «Листвяжной» Федяев не признал вину по делу о взрыве

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Данил Айкин/«РИА» Новости

Председатель совета директоров компании «СДС-Уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев отказался признать вину по делу о взрыве. На заседании в Центральном районном суде Кемерова он заявил, что считает себя невиновным, передает корреспондент «360».

Вину отказались также признать гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и технический директор организации Антон Якутов.

Напомним, они обвиняются в злоупотреблении полномочий, повлекшим тяжкие последствия. При этом Федяев находится на свободе под подпиской о невыезде – его выпустили из СИЗО спустя полгода после ареста, Якутов и Алексеев остаются под стражей.

Взрыв на шахте произошел 25 ноября 2021 года. В этом время под землей находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать. Это самое крупное ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

После многочисленных проверок на шахте возобновили добычу угля. Подробнее об аварии, и том, как шахта работает спустя два года после трагедии, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новых регионах России сократят количество угольных шахт до 15.

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